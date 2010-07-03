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Общество

11:51

Обвиняемый в экстремизме студент ВШЭ не признал вину в суде

суды общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Обвиняемый в экстремизме из-за роликов на YouTube студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков не признал свою вину. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Рассмотрение уголовного дела началось во вторник в Кунцевском суде столицы. Обвинение считает, что студент призывал к насильственному свержению действующей власти и экстремистской деятельности в видеороликах, которые он публиковал на своем канале в YouTube.

Жуков дал показания в начале процесса. Он объяснил, что в своем видеоблоге старался отражать навыки и знания, полученные им на факультете политологии. Студент также отверг выводы экспертизы, которая назвала главным мотивом его действий ненависть и вражду к конституционному строю. По словам подсудимого, свои ролики он снимал по другим причинам.

"Некоторых политиков я воспринимаю как политических оппонентов, но не врагов, никакой ненависти я к ним не испытывал и не испытываю", – сказал студент и добавил, что настаивал на неэффективности насильственной смены власти.

Жукова обвиняли в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) за его действия на акции 27 июля. Следственный комитет в дальнейшем снял обвинение в беспорядках, но нашел призывы к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) в его роликах. После снятия обвинения студента отпустили из СИЗО под домашний арест.

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