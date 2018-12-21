Совфед одобрил штрафы за вовлечение подростков в несанкционированные митинги

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Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий административную ответственность за вовлечение подростков в несанкционированные митинги, демонстрации, шествия или пикеты, сообщает Агентство "Москва". Ранее депутаты Госдумы приняли документ в третьем, окончательном чтении.

Гражданам, нарушившим закон, грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Для должностных лиц предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 250 до 500 тысяч. Повторное совершение нарушения влечет повышенную административную ответственность.

Уточняется, что административное наказание грозит в случае, если вовлечение подростков в митинги не содержит уголовно наказуемого деяния.

Ранее предложение руководителя Совета по правам человека Михаила Федотова об изменении закона о митингах и шествиях поддержал Владимир Путин.

Один из авторов законопроекта Евгений Ревенко отметил, что в последние годы в стране проводились несогласованные акции протеста, в которых участвовали подростки. Он также привел данные МВД, согласно которым за 2017 год в ходе митингов и демонстраций были задержаны 475 несовершеннолетних.