За вовлечение подростков в несанкционированные митинги накажут штрафом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Закон, который предусматривает штрафы за вовлечение подростков в несанкционированные митинги, 18 декабря принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Авторами инициативы выступили депутаты от партии "Единая Россия", сообщает Агентство "Москва".

Принятые изменения внесут в административный кодекс РФ. В пояснительной записке к документу сказано, что если действие не содержит уголовно наказуемого деяния, штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей. Его также могут заменить обязательными работами на срок до 100 часов или административным арестом на 15 суток.

Помимо этого, закон предусматривает административное наказание для должностных и юридических лиц. Максимальные штрафы для них составят 100 и 500 тысяч рублей соответственно. При этом если нарушение повторится, административная ответственность возрастет.

"Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию", – отмечено в тексте документа.

Ранее один из авторов законопроекта Евгений Ревенко отметил, что в последние годы в стране проводились несогласованные акции протеста, в которых участвовали подростки. Он также привел данные МВД, согласно которым за 2017 год в ходе митингов и демонстраций были задержаны 475 несовершеннолетних.