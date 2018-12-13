Госдума приняла во втором чтении проект о штрафах за вовлечение детей в уличные акции

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий ответственность за вовлечение подростков в незаконные митинги и протестные акции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Предусмотрен арест до 15 суток и штраф до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении закона предлагается назначать 30 суток и миллион рублей штрафа.
"Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собраниях, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей, или обязательные работы от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц – от 250 до 500 тысяч рублей", – такой нормой предлагается дополнить российский Кодекс об административных правонарушениях.
Законопроект оберегает жизнь и здоровье несовершеннолетних, отметили авторы документа. Один из них, депутат "Единой России" Евгений Ревенко, отметил, что в последние годы в России проводились несогласованные акции протеста, в которых участвовали подростки. По данным МВД, за 2017 год в ходе митингов и демонстраций были задержаны 475 несовершеннолетних.
В мае этого года депутаты предложили наказывать организаторов несанкционированных митингов за вовлечение в них подростков.
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