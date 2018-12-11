Путин поддержал идею об изменении закона о митингах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Владимир Путин поддержал предложение руководителя Совета по правам человека Михаила Федотова об изменении закона о митингах и шествиях.
"Почему нет? Надо только подумать и взвешенное решение принять", – цитирует Путина ТАСС на заседании Совета по правам человека. Глава государства привел в пример правозащитницу Людмилу Алексееву, которая, по словам президента, умела находить компромисс в условиях действующего закона.
Федотов поднял тему изменения законодательства из-за дела 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, арестованного на 16 суток за призыв выйти на несогласованную акцию. Также Мосгорсуд не отпустил Пономарева на церемонию прощания с Людмилой Алексеевой.
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