Путин поддержал идею об изменении закона о митингах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин поддержал предложение руководителя Совета по правам человека Михаила Федотова об изменении закона о митингах и шествиях.

"Почему нет? Надо только подумать и взвешенное решение принять", – цитирует Путина ТАСС на заседании Совета по правам человека. Глава государства привел в пример правозащитницу Людмилу Алексееву, которая, по словам президента, умела находить компромисс в условиях действующего закона.

Федотов поднял тему изменения законодательства из-за дела 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, арестованного на 16 суток за призыв выйти на несогласованную акцию. Также Мосгорсуд не отпустил Пономарева на церемонию прощания с Людмилой Алексеевой.