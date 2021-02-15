Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

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Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о введении в УК и УПК понятия "уголовный проступок", к нему будут отнесены 112 деяний, за которые не предусмотрено лишение свободы. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В соответствии с законопроектом, к уголовным проступкам будут относиться совершенные впервые преступления небольшой тяжести, за которые нынешняя редакция УК не предусматривает санкцию в виде лишения свободы, за исключением ряда составов преступлений.

"С учетом приведенных критериев законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики, ответственность за которые предусмотрена статьями раздела VIII УК РФ (главы 21, 22 и 23). С учетом статистических данных о судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 68 044 лиц, в том числе на 49 657 (72,97%) лиц, совершивших преступления в сфере экономики", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внес на рассмотрение депутатов законопроект, который отменяет административную ответственность за некоторые нарушения порядка организации митингов и массового одновременного пребывания граждан в общественных местах.