В Госдуму внесли законопроект, отменяющий ответственность за ряд нарушений на митингах

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Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внес на рассмотрение депутатов законопроект, который отменяет административную ответственность за некоторые нарушения порядка организации митингов и массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Инициатива предусматривает исключение из Кодекса об административных правонарушениях ч. 5 и ч. 6 статьи 20.2 и предлагает отменить ответственность участника публичного мероприятия за нарушение порядка его проведения, в том числе если оно повлекло вред имуществу или здоровью граждан, но не несет уголовно наказуемого деяния.

Также предлагается отменить статью 20.2.2, которая описывает ответственность за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка. По мнению автора законопроекта, закон в недостаточной мере раскрывает понятие такого мероприятия в отличие от митинга, собрания, демонстрации, пикетирования и шествия.

"Понятия "массовое присутствие граждан", "группа граждан", используемые при определении указанных выше мероприятий, не раскрыты в количественном выражении. Из чего следует, что любое скопление граждан, не попадающее под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности", – говорится в пояснительной записке.

По мнению Барышева, это может ввести в заблуждение граждан в вопросе допустимого поведения в общественных местах, а правоприменительная практика "показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на свое усмотрение".

Ранее в Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов. Инициативой предлагается повысить размеры штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.3 КоАП России, установив их для граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений – от 10 до 20 тысяч рублей.