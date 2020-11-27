В Госдуму внесен законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Законопроект, запрещающий публично демонстрировать изображения нацистских военных преступников, внесен в Госдуму. Его подготовили депутаты во главе с председателями комитетов Госдумы по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым. Документ доступен в думской электронной базе данных.

Поправки предусмотрены в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности".

Необходимость принятия предложения обоснована тем, что данные изображения оскорбляют многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. При этом авторы идеи также предусмотрели случаи, когда "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма", когда можно делать исключения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет создаст отдел по расследованию преступлений, которые связаны с реабилитацией нацизма, а также фальсификацией истории. Новое подразделение займется установлением виновных в преступлениях в годы войны и предотвращением искажения исторических фактов.

