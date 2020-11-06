Суд приговорил жителя Перми к 9 месяцам исправительных работ за реабилитацию нацизма

Фото: скриншот видео СК РК

Житель Перми Даниил Шестаков, разместивший фото Андрея Власова на сайте акции "Бессмертный полк", приговорен к исправительным работам. Такое решение принял Пермский краевой суд, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Шестакова признали виновным по статье о реабилитации нацизма.

"Назначить ему наказание – исправительные работы на срок девять месяцев", – огласил приговор судья Олег Ахматов.

По данным СК, Шестаков в мае текущего года с целью публичного распространения явного неуважения о Дне воинской славы России опубликовал на сайте проекта "Бессмертный полк" изображение изменника Родины Андрея Власова.

Следственный комитет летом завел еще несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов. Одному из фигурантов дела Даниилу Симанову суд назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Житель Ульяновска Вячеслав Круглов был оштрафован на 120 тысяч рублей.