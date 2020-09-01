Фигуранта дела о реабилитации нацизма отправили на обязательные работы

14:23
Фото: скриншот видео СК РФ
Пермский краевой суд приговорил фигуранта дела о фотографии генерала Власова на акции "Бессмертный полк" Даниила Симанова к обязательным работам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"200 часов обязательных работ, компьютер конфисковать в доход государства", – сообщили в пресс-службе.
Даниил Симанов из Перми опубликовал в рамках акции "Бессмертный полк" фотографию генерала Андрея Власова, который судом СССР был официально признан изменником Родины.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил обвинение еще двум фигурантам уголовных дел по факту размещения фото Гитлера и Власова во время акции "Бессмертный полк".
Житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Фотографию он сопроводил комментарием о том, что на ней запечатлен Гилтер Адик.
Даниил Шестаков из Перми разместил на сайте "Банк памяти" фото изменника Родины Андрея Власова.
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