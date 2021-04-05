Все школы Хабаровска эвакуируют из-за информации о "минировании"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сообщения о "минировании" поступили во все школы Хабаровска. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

"Решили эвакуировать все школы", – заявил представитель администрации.

Уточняется, что всего в городе 70 школ.

Ранее неизвестный "заминировал" все школы и детсады в Подмосковье. На место выезжали специалисты, сведений об эвакуации не поступало.

До этого сотни школ "заминировали" на Дальнем Востоке и в Сибири. В частности, 149 школ проверили на предмет наличия взрывчатых веществ в Сахалинской области.