Неизвестный якобы заминировал все школы в Левобережном микрорайоне Химок

10:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Неизвестный якобы заминировал все учебные заведения в левобережном микрорайоне Химок. Информация об этом появилась на сайте администрации городского округа.
"В 09:12 поступил звонок от неизвестного о минировании всех учебных заведений в микрорайоне Левобережном", – говорится в сообщении.
В администрации отметили, что данные переданы экстренным службам.
Из информации открытых источников следует, что в Левобережном микрорайоне проживает свыше 30 тысяч человек.
Эвакуации из-за ложных сообщений о минировании проходили в школах Химок днем ранее, 18 мая. Тогда вернуться в классы ученики смогли только после осмотров зданий полицейскими и кинологами.
Весной 2021 года Москву и Подмосковья накрыла волна ложных минирований. Злоумышленники сообщали о готовящихся взрывах школ, вузов, торговых центров, судов. Несколько раз правоохранителям приходилось проверять аэропорт Шереметьево.
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