Источник сообщил о "минировании" 10 московских школ

15:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Неизвестный сообщил, что в десяти образовательных учреждениях столицы якобы заложены взрывные устройства. При этом официального подтверждения данной информации нет, передает "Интерфакс".
"Поступила информация о "минировании" семи школ в центре Москвы, а также образовательных учреждений в Северном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах столицы", – говорится в сообщении.
Угрозы поступают на электронные адреса образовательных учреждений. После этого школы проверяют, также рассматривается вопрос о возможной эвакуации детей и педагогов.
Ранее полиция Москвы начала проводить доследственную проверку по факту поступления множества анонимных сообщений об угрозах взрывов в торговых центрах, высших учебных заведениях, школах и детских садах.
Неизвестные "минировали" около 20 мостов, ТЦ "Лотте плаза", ТД ГУМ и ТЦ "Охотный ряд", ТЦ "Цветной", станции метро "Новокузнецкая", "Павелецкая", "Октябрьская" кольцевая и радиальная, "Полянка", а также Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Московский городской университет управления правительства Москвы, РХТУ имени Менделеева и Всероссийский государственный университет юстиции.
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