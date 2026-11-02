Дело о халатности завели после гибели ребенка от удара током в Рязанской области

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти девятилетней девочки, которую ударило током во время прогулки в Рязанской области. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России в МАХ.

По данным ведомства, ребенок взялся за провод, находившийся на улице, и получил смертельный удар током. Дело расследуют по статье 293 УК РФ ("Халатность"). При этом виновный в произошедшем пока не привлечен к ответственности.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства по региону доложить о ходе расследования.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после гибели 13-летнего подростка под колесами электропоезда на Ярославском направлении железной дороги. Трагедия произошла вечером 29 октября на перегоне между станциями Москва-3 и Малинковская.

По предварительным данным, мальчик находился рядом с путями и попал в габарит приближавшегося состава, следовавшего из Пушкино в Москву. Родители подростка обратились к руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК с просьбой установить все обстоятельства произошедшего.