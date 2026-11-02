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02 ноября, 17:35

Спорт

Получившая травму на ЧМ по борьбе россиянка Смирнова перенесла операцию на глазу

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российской спортсменке Елизавете Смирновой, которая получила травму на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане, сделали операцию на глазу. Об этом ТАСС рассказала ее тренер Наталья Смирнова.

Россиянка получила травму во время участия в 1/8 финала турнира в весовой категории до 50 килограммов, который прошел 27 октября. Американка Морган Тернер дважды попала сопернице пальцами в глаза, после чего ее дисквалифицировали.

Врачи Объединенного мира борьбы (UWW) сняли спортсменку с турнира: у нее была повреждена роговица. До этого предполагалось, что хирургическое вмешательство не понадобится и для ее лечения будут использованы другие методы.

Тренер отметила, что девушку прооперировали утром 2 ноября.

"Что-то говорить пока рано, завтра предстоят консультация с врачом. Пока ясно только одно – травма оказалась серьезней, чем мы ожидали", – добавила она.

Тренер также подчеркнула, что сторона Смирновой готовит иск к Тернер.

Ранее грузинский вингер футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия получил разрыв передней крестообразной связки. Игрок получил травму во втором тайме встречи с испанской "Барселоной" в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов, которая завершилась со счетом 4:2. Тогда его заменили. В ФК отметили, что Кварацхелии предстоит операция.

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