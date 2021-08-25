В Москве обсудили новые стандарты безопасности школьников

В Москве обсудили новые стандарты безопасности для детей. Родители должны быть уверены: в школе или в детском саду ребенку ничего не угрожает. Как и по дороге до места учебы.

Председатель правления "Совета матерей" России Татьяна Буцкая рассказала, что очень важно изучить все дороги, которые ведут к школе.

"Посмотреть их не только с точки зрения безопасности дорожного движения, но и посмотреть освещенность. К огромному сожалению, еще есть дороги которые вроде, вот тут школа, а вот тут дом, а посередине вообще темный участок. Поэтому мы сейчас совместно со штабами, которые занимаются безопасностью дорожного движения в Москве, мы – общественники, жители наших районов будут прям вот ногами еще раз проходить все маршруты, по которым пойдут наши дети", – подчеркнула она.

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