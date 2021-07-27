РФ внесла в ООН первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия предложила ООН ввести новые составы преступлений для пресечения международных правонарушений с использованием IT-технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Проект вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и другое)", – говорится в сообщении.

Россия – первое государство, разработавшее и представившее в спецкомитет проект универсальной конвенции, направленной на противодействие преступности в киберпространстве.

Ранее в Кремле сообщили о начале взаимодействия РФ и США по борьбе с киберпреступностью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о проходящих двусторонних консультациях по данной теме.

