Путин призвал не "собачиться", а сообща бороться с киберпреступностью

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Странам лучше объединить усилия в борьбе с киберпреступлениями, чем "собачиться" и искать виновных. Такое заявление сделал Владимир Путин.

"Вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, ругаться и искать виновных, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью?" – цитирует главу государства ТАСС.

16 июня в Женеве прошел саммит Россия – США, на пресс-конференции по итогам которого Путин заявил, что с территории Соединенных Штатов совершается наибольшее количество кибератак в мире. Россия в списке стран-лидеров не числится.

Встреча лидеров России и США прошла на вилле Ла Гранж в Женеве.

