Путин отметил, что наибольшее количество кибератак в мире совершается из США

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Владимир Путин заявил, что из США совершается наибольшее количество кибератак в мире. Россия в списке стран-лидеров не числится. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с Джо Байденом.

"Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте – Канада. Затем – две латиноамериканские страны. России в этом списке стран, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится", – отметил президент.

Ранее российский лидер сообщил, что для России и США крайне важны вопросы кибербезопасности.

"Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще. Для Соединенных Штатов, в частности, и для России тоже в таком же объеме", – отметил глава государства.