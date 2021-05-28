В России планируют создать единую базу киберпреступлений

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Минфин поддержал идею создать в России единую базу по киберпреступлениям, сообщает газета "Известия".
В частности, предлагается унифицировать статистики МВД и ЦБ по банковским видам мошенничества. Отмечается, что осуществление единого подхода позволит эффективнее оценивать методы борьбы со злоумышленниками.
Составление единой базы предлагается закрепить за одним или несколькими профильными министерствами.
По данным МВД, количество преступлений с использованием пластиковых карт по итогам прошлого года составило 190 тысяч, превысив показатели 2019 года в 5,5 раз.
В свою очередь в Банке России рассказали, что число операций, которые были совершены без согласия клиентов, в 2020 году составило порядка 773 тысяч. Это примерно на 30% больше показателей предыдущего года.
В Минфине отметили, что сейчас расхождения в статистике киберпреступлений происходят из-за наличия в Уголовном кодексе большого количества смежных отдельных составов преступлений, связанных с хищением денежных средств.
Ранее начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры России Андрей Некрасов заявил, что киберпреступность является угрозой национальной безопасности страны.
В России выросло количество киберпреступлений
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