В Генпрокуратуре назвали киберпреступность угрозой нацбезопасности РФ

06:18
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Киберпреступность представляет угрозу национальной безопасности России. Такое мнение выразил начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.
По его словам, число киберпреступлений за последние годы сильно возросло.
"(Число киберпреступлений. – Прим. ред.) возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности", – сказал Некрасов.
Раскрываемость таких преступлений составляет не более 25%, что является низким показателем. Некрасов добавил, что вопрос обеспечения безопасности в сфере современных технологий приобретает все большую популярность.
Ранее сайт партии "Единая Россия" подвергся хакерской атаке. Нападение происходило с нескольких тысяч IP-адресов. При этом администрации сайта удалось оперативно заблокировать адреса атакующих.
До этого замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов назвал страны, с адресов которых осуществлялось большинство кибератак на РФ. Нападениям, в частности, подвергались объекты, связанные с разработками вакцин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: