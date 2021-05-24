В Генпрокуратуре назвали киберпреступность угрозой нацбезопасности РФ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Киберпреступность представляет угрозу национальной безопасности России. Такое мнение выразил начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.

По его словам, число киберпреступлений за последние годы сильно возросло.

"(Число киберпреступлений. – Прим. ред.) возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности", – сказал Некрасов.

Раскрываемость таких преступлений составляет не более 25%, что является низким показателем. Некрасов добавил, что вопрос обеспечения безопасности в сфере современных технологий приобретает все большую популярность.

Ранее сайт партии "Единая Россия" подвергся хакерской атаке. Нападение происходило с нескольких тысяч IP-адресов. При этом администрации сайта удалось оперативно заблокировать адреса атакующих.

До этого замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов назвал страны, с адресов которых осуществлялось большинство кибератак на РФ. Нападениям, в частности, подвергались объекты, связанные с разработками вакцин.