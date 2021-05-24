Сайт "Единой России" подвергся хакерской атаке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сайт партии "Единая Россия" подвергся хакерской атаке. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы партии в Telegram.

Уточняется, что нападение происходило с нескольких тысяч IP-адресов.

"На сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксируются многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection", – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что администрации сайта удалось оперативно заблокировать адреса атакующих. Это было сделано благодаря сработавшим системам защиты.

Как пояснил руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев, для атак злоумышленники использовали бот-нета. Данная сеть создается из взломанных компьютеров по всему миру.

"Настоящие владельцы (компьютеров. – Прим. ред.), скорее всего, даже не подозревают о том, что их оборудование используется для таких целей", – рассказал Сатеев.

Ранее сообщалось, что американские хакеры украли больше 200 тысяч аккаунтов стриминговых сервисов. Для этого злоумышленники использовали данные сливов баз данных.