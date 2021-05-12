В МИД назвали страны, с адресов которых осуществлялось большинство кибератак на РФ

05:37
Фото: depositphotos/PirenX
Названы страны, с адресов которых осуществлялось большинство кибератак на Россию в 2020 году. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в беседе с РИА Новости.
Спикер уточнил, что данные о вредоносной активности предоставил Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.
"Большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов", – заявил Сыромолотов.
Он уточнил, что кибератаки были направлены на объекты, связанные с разработками вакцин. Кроме того, хакеры атаковали системы государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.
Ранее американские СМИ сообщили, что кибератаку на Colonial Pipeline провела группировка DarkSide якобы из РФ. Утверждалось, что чаще всего эти хакеры атакуют службы нерусскоязычных стран.
В ответ в Кремле заявили, что Россия не причастна к хакерской атакe. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отдельно отметил, что власти США не готовы сотрудничать с РФ в сфере противодействия киберпреступности.
В США объявили режим ЧС в некоторых регионах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: