В МИД назвали страны, с адресов которых осуществлялось большинство кибератак на РФ

Фото: depositphotos/PirenX

Названы страны, с адресов которых осуществлялось большинство кибератак на Россию в 2020 году. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в беседе с РИА Новости.

Спикер уточнил, что данные о вредоносной активности предоставил Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.

"Большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов", – заявил Сыромолотов.

Он уточнил, что кибератаки были направлены на объекты, связанные с разработками вакцин. Кроме того, хакеры атаковали системы государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.

Ранее американские СМИ сообщили, что кибератаку на Colonial Pipeline провела группировка DarkSide якобы из РФ. Утверждалось, что чаще всего эти хакеры атакуют службы нерусскоязычных стран.

В ответ в Кремле заявили, что Россия не причастна к хакерской атакe. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отдельно отметил, что власти США не готовы сотрудничать с РФ в сфере противодействия киберпреступности.