В РФ число преступлений в интернете за год выросло на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий в России за январь выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает RT.

По статистике МВД, всего за месяц в стране зарегистрировали 37,2 тысячи таких преступлений. С использованием интернета их количество выросло на 51,3%, а число преступлений, совершенных при помощи средств мобильной связи, увеличилось на 39%.

Если в январе 2020 года доля преступлений в сфере высоких технологий от общего числа составляла 17,7%, то в первом месяце текущего года она увеличилась до 25%.

Больше всего число таких преступлений выросло в Северной Осетии – на 87%. Затем следует Севастополь (77%), Тульская область (71%), Ленинградская область (52,5%) и Тува (24%).

Наибольшее число преступлений в этой сфере зафиксировали в Москве, Мурманской области, Чувашии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Наименьший прирост выявили в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Магаданской, Курганской и Смоленской областях. Меньше всего подобных преступлений совершили в Чечне, Дагестане, Туве, Ингушетии и Московской области.

Ранее стало известно, что в Госдуме займутся вопросом цифрового неравенства и борьбой с киберпреступностью. Данные темы войдут в план работы комитета на 2021 год.

В этом году будут рассматриваться вопросы расширения доступности интернета в России, развития безопасной среды, создания соответствующих условий для IT-компаний.

МВД России организует в своей структуре подразделение киберполиции. На фоне пандемии коронавируса в России выросло число киберпреступлений. Сообщалось, что это связано с общим ростом цифровизации и с деструктивным информационным давлением на граждан.

