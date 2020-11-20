Путин оценил ущерб от киберпреступности в мире

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Ущерб в мире от киберпреступности в 2021 году может достичь 6 триллионов долларов, заявил Владимир Путин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает РИА Новости.

Президент отметил, что странам АТЭС надо подумать о налаживании координации по защите персональной информации на международном уровне и борьбе с киберпреступностью.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео призвал все страны присоединиться к привлечению к ответственности россиян, которые якобы причастны к киберпреступлениям.

Как говорится в заявлении Помпео, "подобная киберактивность говорит о полном пренебрежении к общественной безопасности и международной стабильности".