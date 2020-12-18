МВД России создаст в своей структуре киберполицию

13:19
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
МВД России организует в своей структуре подразделение киберполиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы ведомства Игоря Зубова.
По словам специалиста, на мышление молодежи зачастую оказывают деструктивное влияние, поэтому необходима профилактика правонарушений в данной сфере.
"Производим серьезные изменения непосредственно в наших структурах. Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции, это вопрос не одного дня, [он] займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников", – отметил Зубов.
Замглавы МВД подчеркнул, что на фоне пандемии коронавируса в России выросло число киберпреступлений. По его мнению, это связано с общим ростом цифровизации и с деструктивным информационным давлением на граждан.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о возможных рисках, связанных с киберпреступностью в 2021 году. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) он заявил, что ущерб от таких противоправных действий может достичь 6 триллионов рублей.
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