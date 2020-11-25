Омбудсмен Москвы заявила о необходимости создания приложения для жертв домашнего насилия

Фото: depositphotos/spukkato

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила о необходимости разработки мобильного приложения для жертв домашнего насилия, чтобы столкнувшиеся с проблемой женщины имели возможность максимально оперативно обратиться за помощью.

"В случае домашнего насилия женщины должны обращаться в те службы, которые окажут помощь. Потому что насильник не остановится, и ситуация обязательно усугубится. Сегодня в период развития цифровых технологий считаю необходимым разработать специальное мобильное приложение, в котором посредством нажатия одной кнопки мы сразу сможем получить информацию о геопозиции женщины, которая находится в трудной жизненной ситуации, которой сегодня необходима помощь", – сказала Потяева, передает ТАСС.

Также она отметила целесообразность трансляции на всех федеральных телеканалах бегущей строки с номерами телефонов горячей линии, куда можно обратиться в случае экстренной ситуации.

"Это телефоны МВД, уполномоченного по правам человека в Москве, бесплатных юридических и психологических служб", – пояснила Потяева.

Ранее сайт Москва 24 запустил специальный проект, посвященный борьбе с домашним насилием.

По данным МВД, около 40% тяжких насильственных преступлений совершается в семье. Более 15 тысяч женщин пострадали от домашнего насилия с января по сентябрь прошлого года, а на профилактический учет полиции за этот период встало около 88 тысяч семейных дебоширов.