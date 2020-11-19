Что грозит воспитательнице из Новосибирска, которую заподозрили в тушении спичек о детей

Сразу в двух региональных детских учреждениях воспитателей заподозрили в издевательстве над детьми. В Новосибирске сотрудник детского центра якобы тушила об руки воспитанников спички, а в Комсомольске-на-Амуре женщина насильно пыталась накормить ребенка, при этом избивая его. Оба случая уже находятся на контроле правоохранительных органов. Рассказываем подробности произошедшего, а также выясняем, почему некоторые воспитатели издеваются над детьми и какое наказание им за это может грозить.



Тушила спички о руки

Жительница Новосибирска заявила в полицию об издевательствах над ее детьми в детском центре языкового развития и творчества "Чеширский кот". По словам женщины, 60-летняя воспитательница якобы тушила спички о руки ее мальчиков и запугивала их из-за плохого поведения. Травму одного из детей даже зафиксировали в травмпункте.

"Ребенок стал рассказывать, что за плохое поведение воспитательница поджигала спички и тушила их об руки, по голове била, по спине. Могла так наказать за то, что они спать не хотели, что кушать не хотели. Спрашиваю, почему раньше мне не рассказывали. Она им угрожала, что сожжет их", – рассказала изданию "НГС.Новости" мать детей Светлана Силова.

Сама же воспитательница Надежда Дмитриенко считает, что конфликт надуманный, и признается, что спички не держала в руках еще со времен Советского Союза.

"Я не знаю, что эта женщина хочет от меня лично. У нее было отдельное питание, потому что у детей аллергия на все. Я не понимаю, что нужно этой женщине, что я ей плохого сделала? Отдельное питание, дети ухоженные, накормленные. У нее, что, фобия такая, гнобить людей и поднимать им давление?" – заявила она.

Директор центра Анастасия Дубовицкая также считает, что мать детей мстит педагогу за конфликт и делает это на основании поддельных справок. По ее словам, Светлане якобы не понравился воспитатель, поэтому она решила его оговорить.



В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области заявили, что после публикаций в СМИ начали проверку данного инцидента. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Об этом рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.



Насильно заставляла есть

Фото: соцсети

Воспитательницу детского сада № 42 в Комсомольске-на-Амуре также обвиняют в издевательстве над воспитанниками. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как во время обеда женщина насильно заставляет одного из малышей есть и бьет его. За происходящим наблюдала другой преподаватель, которая никак не отреагировала на поведение коллеги.

Родители после инцидента подали коллективную жалобу на педагога. Женщину уже отстранили от исполнения своих обязанностей. Кроме того, в отношении педагога было возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".





пресс-служба СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО В ходе следствия установлено, что во время приема пищи детьми воспитатель ударила рукой одного из них. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре также организовала проверку и установила, что младший воспитатель ясельной группы "совершила насильственные действия в отношении двухлетней воспитанницы".

"Видя, что ребенок отказывается принимать пищу, нанесла удары по голове и рукам", – сообщается на сайте ведомства.

В самом детском саду были шокированы поступком воспитательницы. "Мы просто в шоке, не можем поверить в произошедшее и представить, что могло подвигнуть эту женщину так поступить с ребенком. Раньше никаких проблем с ней не было. Эта сотрудница сразу же была уволена, все виновные наказаны", – рассказала заведующая детского сада № 42 Елизавета Романова "АиФ-Дальинформ".

Как распознать в воспитателе агрессора?

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова предположила, что агрессивное поведение воспитателей может быть связано с накопившейся усталостью на рабочем месте.

"Люди, когда идут работать в педагоги, обычно хотят заниматься с детьми и эмоционально все это воспринимают. Позже они устают, не получают удовлетворенности, появляются жизненные проблемы, переработки. В какой-то момент человек хочет выпустить свой пар, оторваться и выпустить свои негативные эмоции на того, кто слабее. Такая жажда власти своеобразная", – пояснила собеседница Москвы 24.





Наталья Наумова детский психолог и семейный психотерапевт Педагог чувствует, что ему все дозволено, он может вести себя как угодно и за счет это самоутверждаться. Это внутренняя зажатость и неудовлетворенность своей жизнью и вообще отношением к себе и к окружающим. В этот момент они якобы мстят своими обидчикам, но на самом деле мстят самым слабым и незащищенным – детям.

Во избежание неприятных ситуаций психолог посоветовала родителям почаще прислушиваться к своим детям, особенно если они на что-то жалуются.

"Дети всегда делятся своими проблемами с родителями, если у них доверительные отношения. Таким образом, ребенок сообщит о том, что его обижают. Не надо говорить, чтобы ребенок потерпел или что он сам виноват. Нужно идти и разбираться, и, как правило, лучше не с самим педагогом, а через администрацию", – подчеркнула эксперт.





Наталья Наумова детский психолог и семейный психотерапевт Даже если педагог в возрасте и к нему обратится администрация, то он может исправиться и измениться. А если родители напрямую обратятся к педагогу, то ребенку может еще больше достаться и начнется еще больший террор.

При этом, по словам Наумовой, следует также учитывать, что дети иногда приукрашивают события, особенно если им нужно произвести на родителей впечатление.

Юрист и руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян рассказала Москве 24, что в случае с воспитательницей из Комсомольска-на-Амуре вряд ли для нее будет серьезное наказание по возбужденной статье.

"Это преступление небольшой тяжести, и если оно совершенно впервые, то наказание в виде лишения свободы не назначается, только штраф или исправительные работы", – пояснила юрист.

А вот воспитательнице из Новосибирска, в случае если будут собраны все доказательства, может грозить статья "Истязание". По словам юриста, это уже считается тяжким преступлением.





Мари Давтян юрист То, что здесь как минимум ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, это понятно, но есть еще статья "Истязание". Если истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, то может грозить до 7 лет лишения свободы.

Собеседница Москвы 24 добавила, что для предотвращения подобных инцидентов необходим должный контроль со стороны проверяющих органов.