Мать из Ставрополья рассказала о няне, бьющей на видео в TikTok ее сына

В Ставрополье женщина обнаружила в TikTok-аккаунте своего семилетнего сына ролик, на котором видно, как няня бьет по лицу ее второго двухлетнего ребенка. Сейчас няне грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Мама мальчика Дарья Исакова с таким решением не согласна. Раскрываем детали произошедшего и рассказываем, как защитить своих детей от побоев со стороны няни.

"Она издевалась над моим ребенком"

По словам Дарьи Исаковой, няню она наняла из жалости. Дарья увидела объявление незнакомой женщины о том, что та осталась одна с двумя детьми, и решила помочь бедной семье. Будущая няня рассказала, что муж выгнал ее из дома с детьми прямо на улицу. Дарья помогла незнакомке и привезла в отдельную квартиру, дав жилье.

Дарья Исакова рассказала, что женщина вела себя очень мило, была заботливой, поэтому Дарья решилась доверить ей роль няни для своих детей. Кроме того, она посоветовала знакомой также приводить детей на дневное время, чтобы помочь няне с заработком.

Месяц назад Дарья в очередной раз проверяла телефон своего старшего сына, когда увидела в TikTok, что при съемках ролика на заднем плане няня с силой ударяет ее двухлетнего ребенка по лицу. Мальчик пошатывается от удара.

В диалоге с Москвой 24 Исакова рассказала, что за две недели до того, как она обнаружила видео, с младшим сыном стало происходить что-то странное. "Его стало рвать, он не ел, плохо себя чувствовал, постоянно хотел спать. Я не знала, что делать. Вызывала скорую на дом", – сообщила Дарья. Мальчику поставили диагноз "кишечная инфекция". Мама выхаживала его дома две недели, но улучшений не наступало. "Потом я обнаружила это видео. У меня огромнейший стресс!" – вспоминает Дарья.





Дарья Исакова Я начинаю разговаривать со старшим ребенком, он мне рассказывает такой ужас! Оказывается, когда няня пыталась надеть младшему колготки, а он не давал ногу, она била его кулаком в живот, она все время била по голове, по ногам и рукам. Она на самом деле издевалась над моим ребенком.

По словам Дарьи, ее старший сын рассказал, что няня запрещала рассказывать, как она их воспитывает. "У меня ребенок в 7 лет переживал тот факт, что он вынужден терпеть боль своего брата, унижения в свою сторону, чтобы мама работала", – сообщила Исакова. Дети находились у няни с 8 утра до 8 вечера на протяжении четырех месяцев.





Дарья Исакова Я старшему говорю: "Сынок, почему ты мне не рассказывал?" А у ребенка потекли слезы, он начал говорить: "Мам, тебе же надо работать, чтобы у нас денежки были".

Женщина сначала не стала рассказывать о случившемся в соцсетях, а пошла в полицию. "Когда мне вынесли отказ в возбуждении уголовного дела, у меня был крик души, я решила хоть как-то наказать ее через соцсети", – рассказала Исакова.

Суд все же состоялся, и теперь бывшей няне грозит максимум административный штраф в размере пяти тысяч рублей (в рамках статьи 6.1.1 КоАП за побои). По словам Дарьи Исаковой, 19 ноября в суде будет озвучен окончательный приговор.

Как защитить ребенка от побоев няни

Дарья Исакова. Фото: соцсети

С решением суда Дарья Исакова не согласна и считает, что няня должна понести более суровое наказание за жестокое обращение с ребенком. Юрист Виктория Дергунова в диалоге с Москвой 24 сообщила, что в такой ситуации определить, было это административное правонарушение или уголовное преступление, поможет медицинская экспертиза.





Виктория Дергунова юрист Чтобы дело было рассмотрено как уголовное (статья 115 УК РФ), необходимо наличие кратковременного расстройства здоровья. Это не только ссадины и синяки, должны быть какие-то последствия.

"Если будет установлено, что степень вреда соответствует позиции этой статьи, возможен штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов либо исправительные работы до 1 года, либо арест до четырех месяцев", – пояснила Дергунова. Однако если побои несильные и последствий нет, то очень сложно подвести дело под уголовное, добавила юрист.

Дергунова рекомендует в подобных ситуациях устанавливать в доме камеры, чтобы можно было проверить, действительно ли няня издевается над ребенком или нет. Потому что есть дети, склонные к фантазированию, и если ребенок говорит, что его бьют, можно проверить это на видеозаписи с камер. Кроме того, в правоохранительных органах есть психологи, которые в беседе с ребенком могут установить, склонен он к фантазированию или нет.





Виктория Дергунова юрист Рассказ ребенка, который может дать объяснения по делу, – это тоже основание для проведения проверки.

Также важно обращать внимание на изменения в поведении ребенка, пищевые привычки, сон, проверять тело на наличие синяков и ссадин. Юрист также отметила, что, если ребенок постоянно жалуется на няню и ему с ней некомфортно, родители всегда могут прислушаться к его мнению и поменять няню.

В любом случае видео, фиксирующее побои, является прямым доказательством в рассмотрении дела. Если суд отказал в возбуждении уголовного дела и родитель не согласен с этим решением, у него есть полное право обжаловать это постановление и обратиться с апелляцией в районный суд.