Психолог объяснила поступок медсестры из Новосибирска, таскавшей ребенка за волосы

В Новосибирской туберкулезной больнице засняли на видео инцидент, который привлек внимание правоохранительных органов. Медсестра во время смены подняла маленькую пациентку за волосы и с силой бросила на кровать. Ролик записала женщина, которая также лежала в этой больнице. Медсестру уже отстранили от работы и планируют уволить. На нее также было заведено уголовное дело. Разбираемся, почему некоторые медицинские работники позволяют себе агрессию.



Таскала за волосы

В соцсетях распространилось видео из Новосибирской туберкулезной больницы, которое вызвало широкий резонанс. Очевидец засняла на телефон, как одна из медсестер обращалась с маленькой девочкой.

Автор ролика Ирина рассказала, что лежала в больнице с двумя своими детьми. Однажды она проснулась от шума в соседней палате и увидела, как медсестра поймала ребенка за волосы и ударила его по лицу. После этого женщина оставила в палате телефон и включила видеозапись на время тихого часа, чтобы заснять поведение медработника.

"Поставила на сон-час камеру и начала своих детей укладывать, потом после сон-часа я стала просматривать. И вот, что на видео, та же самая медсестра берет ребенка за волосы и швыряет в кровать, ну это ужасно. Мне кажется, у нее конкретная какая-то неприязнь была к этой девочке, потому что она в первый раз ее ударила и во второй раз", – написала Ирина в соцсети.

Видео заинтересовались в Следственном комитете по Новосибирской области. В результате в отношении медсестры было заведено уголовное дело. Кроме того, свою проверку организовала и областная прокуратура.

В областном Минздраве рассказали, что сестру уже отстранили от работы и готовят приказ об увольнении. Также в ведомстве подчеркнули, что для расследования ситуации была создана комиссия регионального Минздрава и детского омбудсмена по Новосибирской области. Сама маленькая девочка, по данным ведомства, не пострадала. Ее осмотрели травматолог-ортопед и педиатр и не обнаружили каких-либо повреждений.

Детский омбудсмен по Новосибирской области Надежда Болтенко также уже побывала в больнице и подтвердила, что ребенку на данный момент ничего не угрожает.

"Я прошлась по больнице, пообщалась с подростками, с несовершеннолетними более старшего возраста. Замечаний, предложений, какие-то нарушения они не отмечают. Пообщалась с родителями, которые там лежат. С той мамой, которая прислала видео. Поблагодарила маму за ее неравнодушное отношение к детям", – пояснила Болтенко.



Эмоциональное выгорание?

В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы

Член общественного совета при Минздраве РФ и основатель платформы "Здоровье.ру" Эрик Бровко считает, что любое проявление агрессии со стороны медицинского работника недопустимо.

"В данном случае нужно провести проверку всех вводных по данному факту. Здесь есть конкретный человек с конкретными проблемами, который проявил свою агрессию, но это не значит, что все медицинские сотрудники так себя ведут или есть системная проблема", – пояснил собеседник Москвы 24.





Эрик Бровко член общественного совета при Минздраве РФ, основатель платформы "Здоровье.ру" Это конкретная проблема конкретного человека, но, безусловно, такое поведение недопустимо.

В свою очередь, детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова предположила, что поступок медсестры, возможно, имеет отношение к эмоциональному выгоранию на работе.

"На тот период, когда человек идет в медицину, он хочет работать с другими людьми и чувствует в себе силы. Но время идет, человек устает, морально изнашивается, психически переживает, и в какой-то момент настолько сильно происходит эмоциональное выгорание, что уже не справляется со своими эмоциями. При этом, как правило, такие люди никогда не ходили на личностную психотерапию и сами не перерабатывали свое внутреннее детство", – пояснила собеседница Москвы 24.





Наталья Наумова детский психолог, семейный психотерапевт Когда медработник обижает ребенка, она в этот момент чувствует, что ребенок агрессор, который нарушает ее границы, не дает ей покоя, который ее не слушает, не уважает и не любит. У нее возникает буря эмоций, и она не осознает, что делает в этот момент.

По мнению эксперта, медработникам следует периодически обращаться к психологам, хотя бы раз в год, чтобы они могли справляться со своими эмоциями и "нормально вести себя с другими людьми". Подобную методику давно практикуют в своих клиниках европейские специалисты, добавила Наумова.