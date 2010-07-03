Психологи объяснили, почему школьники готовы угрожать учителям за плохие оценки

В Приморье школьник угрожал убийством учительнице, которая поставила ему тройку в полугодии по английскому языку. К счастью, преподаватель не пострадала, а подросток уже признался в противоправном поступке и успел загладить вину. Выясняем, почему ученики готовы угрожать учителям за плохие оценки.



Угрожал убить

В Следственном комитете России по Приморскому краю рассказали об инциденте, произошедшем в декабре 2019 года в одной из школ города Лесозаводска. Тогда 17-летний ученик 11-го класса узнал о том, что учительница английского языка поставила ему тройку в полугодии.

После этого школьник в оскорбительной и агрессивной форме угрожал преподавателю убийством, преградив партой выход и хватаясь рукой за стул. На все просьбы успокоиться подросток не реагировал. Женщина очень сильно испугалась за жизнь и здоровье.

Следователи на данный момент завершили расследование этого уголовного дела. В ходе разбирательств школьник признал свою вину. Учительнице была выплачена компенсация морального вреда. Подростку на данный момент грозит лишь судебный штраф.



Повод для агрессии

Психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова рассказала Москве 24, что в большинстве таких случаев корень проблемы кроется в атмосфере дома у школьника и в его взаимоотношениях с родителями.

"Всегда были перфекционисты, родители-нарциссы, которые хотят возвыситься за счет своих детей-отличников. Если у такого родителя ребенок получает даже четверку, то родители пребывают в гневе и ярости. Таким образом, дети хотят соответствовать этим ожиданиями", – пояснила психолог.





Наталья Панфилова психолог-консультант и супервизор Если учитель таким детям ставит четверку, то ребенок может быть в сильном стрессе, даже в состоянии аффекта, учитывая неустойчивую психику подростка. Такой ребенок может в ярости наброситься на учителя. Даже ребенок из вполне себе благополучной семьи может драться в прямом смысле за свои оценки.

По ее словам, если в семье, наоборот, не интересуются обучением ребенка и пускают его воспитание на самотек, то подросток тоже может уйти в разнос.



"Если младшие школьники в силу возраста могут с большим пиететом относиться к учителю, то подростки-старшеклассники могут вступать в конфликт с учителем. Ребенок идет в разнос: он дерется во дворе, может оскорблять учителя, обижать одноклассников. Тогда приходится в это вмешиваться школе, полиции и так далее", – отметила Панфилова.

Если школьник сильно переживает насчет оценок, то можно обратиться к специалисту, который поможет ему в этом разобраться, считает психолог.

"Естественно, в школе многое проявляется, что дома происходит с учениками. Хорошая связь школы с семьей идет на пользу в целях воспитания полноценного члена общества", – заключила собеседница Москвы 24.

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова пояснила, что часто школьники из-за плохих оценок считают, что учителя к ним предвзято и несправедливо относятся. Из-за этого у детей накапливается злоба, которая переходит в угрозы.

"Возможно, педагоги тоже ведут себя не вполне корректно. Если учитель четкий и последовательный, то такого не бывает. Если угрожают, то тем педагогам, которые нарушают детские границы, чувствуют вседозволенность, не учитывая интересы детей, их чувства", – рассказала специалист Москве 24.

Психолог отметила, что в случае плохой оценки ребенку важно чувствовать поддержку со стороны родителей. Они, по ее словам, могут объяснить, что важнее знания, а не отметки в дневнике.





Наталья Наумова детский психолог и семейный психотерапевт Если родители научились решать свои проблемы эмоциональным выплеском и перекладыванием ответственности на других, то и ребенок тоже так будет поступать, потому что он видит это в семье. Дети смотрят, как родители поступают, и точно таким же образом действуют в критической ситуации.

Наумова добавила, что в любой ситуации ученик с учителем должны попробовать уладить ситуацию мирным путем, в том числе можно договориться исправить оценку, пересдав контрольную.