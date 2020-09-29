На Сахалине учительница пришла на урок к второклассникам с топором

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Учительница литературы пришла на урок к ученикам второго класса с топором. Об этом передает РИА Новости.

Ранее в СМИ мать одного из учащихся класса рассказала, что ее сын боится ходить в школу. На одном из уроков школьник ошибся в ударении при чтении. В этот момент учительница достала из пакета топор.

В результате проверки министерства образования региона удалось выяснить, что инцидент произошел в МОУ СОШ 1 имени А. Е. Буюклы в городе Оха.

"Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился", – рассказали в министерстве, отметив, что подобное поведение учителя недопустимо в рамках образования.

В данный момент администрацией учреждения проводится проверка. Кроме того, проверку по данному факту начал также местный отдел прокуратуры.

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