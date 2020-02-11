Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Фото: скриншот видео youtube.com/MargaritaTikhonova

Следственные органы инициировали проверку по факту информации об интимной связи между учительницей астраханской школы и учеником 9-го класса. Об этом сообщает РИА Новости.

"По факту информации, размещенной в СМИ, организована проверка", – подтвердил представитель Следственного управления СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что учительница местной школы занималась сексом с одним из своих учеников. При этом уточнялось, что видео инцидента уже несколько дней обсуждают в образовательном учреждении.

За последнее время произошло несколько громких инцидентов, связанных с учителями российских школ. Так, в Брянске родители выступили против практикантки, считая ее поведение аморальным. Местная жительница утверждала, что девушка – якобы представитель нетрадиционной ориентации.

За два дня до этого СМИ осветили историю, произошедшую в Ульяновске. Родители учеников местной школы потребовали уволить учительницу за то, что она покупала нижнее белье, и ее заметили дети. Впоследствии власти города опровергли информацию о конфликте.

