Учительница отрезала школьнику челку во время урока

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Учитель русского языка из школы в волгоградской Палласовке подрезала челку восьмикласснику, сообщает РИА Новости.

Информация об этом сперва появилась в соцсетях. Отмечалось, что преподаватель школы № 2 сделала это якобы из личной неприязни.

Позже директор учебного заведения Лидия Авдощенко подтвердила эти сообщения, обратив внимание, что инцидент произошел в пятницу, 13 декабря. По ее словам, педагога отстранили от работы на время служебной проверки.

Директор утверждает, что учительница всего лишь подрезала волосы 14-летнему ученику на полтора сантиметра – их нашли в мусорном ведре. Полностью же челку школьнику обрезал уже кто-то другой, уверена она.

"Челка у него свисала прямо на нос. <…> Она принимала у них зачет, он подошел к ней с тетрадкой, и она взяла – так наискосочек на один-полтора сантиметра и срезала. <…> Действия учительницы я осуждаю, но она чуть-чуть ему отрезала. А потом он пошел на следующий урок, а потом домой. <...> И потом кто-то совсем ему отрезал", – рассказала директор.

Авдощенко также рассказала, что учительница является классным руководителем класса, где учится подросток. Она добавила, что в этом классе обучаются сложные с точки зрения успеваемости ученики.

Педагога Авдощенко охарактеризовала как большого профессионала. Что касается подростка, это тихий и спокойный мальчик из многодетной семьи. Директор отметила, что никаких конфликтов у него ни с педагогом, ни с другими детьми никогда не было.

Обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет могут ввести для преподавателей. Законопроект внесен в Госдуму.

Также авторы документа предлагают обязать работодателя отстранять педагога от работы, если стало известно, что тот подвергся административному преследованию за правонарушение.

Предполагается, что это предупредит дальнейшее совершение подобных правонарушений. Документ касается работников организаций общего и высшего профессионального образования.