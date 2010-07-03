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Общество

28 ноября, 22:46

Преподавателей предложили проверять у психиатра

власть общество образование

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет могут ввести для преподавателей. Законопроект внесен в Госдуму.

Также авторы документа предлагают обязать работодателя отстранять педагога от работы, если стало известно, что тот подвергся административному преследованию за правонарушение.

Предполагается, что это предупредит дальнейшее совершение подобных правонарушений. Документ касается работников организаций общего и высшего профессионального образования.

Ранее сообщалось, что за минувший год в России значительно выросло число вакансий преподавателей вузов, школьных учителей и рабочих-сборщиков. Эксперты также отмечают повышение спроса на воспитателей детских садов, механиков, программистов и охранников.

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