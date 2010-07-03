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Экономика

09:29

В России вырос спрос на преподавателей вузов

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число вакансий преподавателей вузов, школьных учителей и рабочих-сборщиков в России за минувший год значительно выросло. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Минтруда.

Количество открытых вакансий профессорско-преподавательского состава университетов и других организаций высшего образования в стране увеличилось на 35%. В этой сфере открыто около 5,3 тысячи вакантных мест. По мнению аналитиков, растущая потребность в специалистах сферы образования связана с расширением сети школ и университетов в России.

Эксперты также отмечают повышение спроса на воспитателей детских садов, механиков, программистов и охранников.

Ранее сотрудники Института развития интернета рассказали, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий. По их мнению, в ближайшее время могут стать невостребованными такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.

Это может произойти из-за того, что в данных профессиях не требуется развитое воображение и творческий подход. Зачастую такая работа складывается на механических действиях, где не приходится принимать сложные решения.

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