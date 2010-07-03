Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Наибольшая конкуренция на рынке труда зафиксирована между представителями таких профессий, как музыканты и актеры. Об этом сообщает RT со ссылкой на Академию труда и социальных отношений.

"Есть большая проблема для трудоустройства специалистов, которые заканчивают творческие мастерские, например, актерские мастерские… Потому что количество рабочих мест ограничено, оно просто не растет, а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много", – заявил проректор Александр Сафонов.

Эксперты также отнесли к профессиям с наибольшей конкуренцией работу в области юриспруденции, маркетинга, экономики и финансов. Более того, поиск достойной работы затруднен для архитекторов, дизайнеров и специалистов по связям с общественностью.

Ранее эксперты объявили перечень профессий, которые могут исчезнуть с рынка труда в обозримом будущем. В частности, речь идет о специальностях водителей, продавцов и грузчиков. Снижение их значимости связывают с развитием технологий.

