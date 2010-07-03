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Общество

04:30

Помощник Путина назвал три рецепта роста экономики

экономика общество

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Андрей Белоусов, помощник президента России Владимира Путина, рассказал газете "Известия" о трех рецептах для ускорения экономического роста страны.

По его словам, первая группа мер – это удешевление заимствований, благодаря снижению Банком России ключевой ставки ориентировочно до пяти процентов.

Он отметил, что инфляция в стране в начале следующего года выйдет на уровень трех процентовпоэтому указанный уровень ключевой ставки – "вполне достижимый показатель".

Вторая составляющая – улучшение инвестиционного климата за счет запуска регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых ведомств.

Третья – повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами, причем прежде всего рабочих профессий, резюмировал Белоусов.

Помощник президента подчеркнул, что для этого предстоит модернизация всей сферы профессионального образования, а в правительстве будут созданы специальные центры.

Ранее в Минфине сообщили, что повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей.

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