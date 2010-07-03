Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) рассказали, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий. По их мнению, в ближайшее время могут стать невостребованными такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик, передает RT.
Специалисты считают, что это может произойти из-за того, что в данных профессиях не требуется развитое воображение и творческий подход. Они поясняют, что зачастую работа складывается на механических действиях, где не приходится принимать сложные решения.
Ранее специалисты сервиса по поиску работы провели опрос среди россиян и выяснили, какие профессии они считают самыми скучными. На первом месте оказалась профессия охранника, за которую проголосовали 13% респондентов.
На втором месте расположилась профессия бухгалтера (9%), еще 8% опрошенных заявили, что любая профессия будет скучной, если она не интересует человека. Профессию продавца посчитали скучной 5% респондентов, а 4% – сторожа и уборщика. К числу скучных также отнесли работу в офисе и работу библиотекаря.
В конце июля ВНИИ определил самые невостребованные профессии. Согласно опросу, в их число вошли учителя средней школы и бухгалтеры. Так, спрос на педагогов средней школы составляет один процент (в 2016 году он находился на уровне 0,7 процента), а на бухгалтеров – 1,4 процента (в 2016-м – 1,1 процента).
В список популярных профессий вошли повар, педагог профессионального обучения, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, и педагог-дефектолог.
До этого эксперты компании HeadHunter провели онлайн-опрос среди HR-специалистов относительно того, профессионалов каких областей сейчас не хватает на рынке труда. К первой категории относятся, в частности, позиции слесаря-техника на заводе и токаря. От представителей данных профессий работодатели ждут добросовестности и дисциплины (56%), специализированных знаний (55%), а также готовности к переобучению и повышению квалификации (37%).
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