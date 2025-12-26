Форма поиска по сайту

26 декабря, 13:46

Культура

Супруга актера Серебрякова опровергла его госпитализацию

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Супруга актера Алексея Серебрякова Мария опровергла его госпитализацию, назвав эту информацию недостоверной. Ее слова приводит газета "Известия".

По информации телеграм-канала Mash, Серебряков был госпитализирован в связи с обострением хронического бронхита из-за курения. Журналисты утверждали, что он провел в больнице 4 дня, находясь в состоянии средней тяжести. У артиста якобы наблюдались одышка и постоянный кашель.

"Это неправда, все, спасибо, до свидания", – указала супруга актера.

Ранее в СМИ появилась информация, что заслуженную артистку России Людмилу Поргину экстренно госпитализировали с нарушением кровоснабжения мозга. Сообщалось о якобы риске повторного инсульта и о жалобах артистки на сильное головокружение.

Тем не менее актриса опровергла эту информацию, назвав ее враньем. Она отметила, что находится дома.

