Агент Владимира Стеклова опроверг информацию о госпитализации актера

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Алексей Белкин

Агент народного артиста России Владимира Стеклова Максим Горький опроверг РИА Новости информацию о его экстренной госпитализации.

"Это неактуальная информация", – сказал собеседник агентства.

СМИ утверждали, что актера якобы доставили в одну из московских клиник после жалоб на резкое ухудшение самочувствия. По словам журналистов, врачи "нашли у него рак предстательной железы", после чего провели операцию с помощью роборуки, удалив злокачественную опухоль.

Ранее телеграм-каналы также распространили информацию о проблемах со здоровьем певца Олега Газманова. У него якобы выявили коксартроз – разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава. Представитель музыканта опровергла слухи, назвав их дикостью.