Актеру Борису Щербакову сделали операцию на сердце

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Народный артист России Борис Щербаков перенес операцию на сердце. Об этом супруга актера Татьяна Бронзова рассказала "Комсомольской правде".

По словам жены актера, в специализированном Бакулевском центре Щербакову провели стентирование предсердия – хирургическую процедуру по восстановлению проходимости коронарных артерий.

"Боря чувствует себя хорошо. Мы долго пытались выяснить, почему он так часто терял сознание и падал. То скулу сломает, то бедро. Однажды он потерял сознание на моих глазах, побледнел и упал. Было очень страшно за него", – рассказала Бронзова.

Она добавила, что Щербаков проходил обследования в нескольких медучреждениях. Причиной головокружений и потерь сознания оказалась сильная аритмия и суженные сосуды, что ограничивало приток крови к сердцу. Курение артиста усугубляло ситуацию.

"Вчера сделали операцию, через два дня планируют выписать", – поделилась жена актера.

Женщина подчеркнула, что в настоящее время актер продолжает восстановление после перелома бедра и передвигается с палочкой, но к ноябрю должен начать ходить самостоятельно.

Бронзова выразила надежду, что после операции все проблемы Щербакова со здоровьем закончатся и он вернется на сцену. На 9 и 25 декабря уже назначены спектакли "Свободная пара", где его неизменной партнершей выступит Мария Аронова. Все это время актриса ждет, пока Щербаков поправится.

В декабре прошлого года Щербакова госпитализировали с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга – актер неудачно упал. После этого артисту провели операцию по восстановлению скулы. Случившееся подтверждала его супруга.

В августе этого года Щербаков снова попал в больницу после перелома шейки бедра. Актер поскользнулся на коврике и упал, сообщали СМИ. Через несколько дней стало известно о его переводе в обычную палату из реанимации. Спустя 8 дней артиста выписали из медучреждения.