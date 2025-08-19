Актера Бориса Щербакова выписали из больницы после перелома шейки бедра

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Народного артиста России Бориса Щербакова, который сломал шейку бедра, выписали из больницы. Об этом актер рассказал в беседе с ТАСС.

"Все хорошо. Да (дома. – Прим. ред.)", – отметил он, отвечая на соответствующий вопрос от журналиста.

О госпитализации Щербакова стало известно 11 августа. По данным СМИ, 75-летний артист поскользнулся на коврике на балконе и упал.

В НИИ имени Склифосовского уточняли, что актер находился в состоянии средней тяжести. Позже его супруга Татьяна Бронзова раскрыла, что ее муж сломал шейку бедра, из-за чего ему требовалась операция.

В реанимации Щербаков провел пару дней, после чего его перевели в обычную палату в хорошем состоянии.