Актера Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народного артиста РФ Бориса Щербакова выписали из реанимации. Сейчас он находится в обычной палате. Об этом актер рассказал в беседе с ТАСС.

"Все хорошо, чувствую себя нормально", – отметил артист.

О госпитализации 75-летнего артиста стало известно 11 августа. По данным СМИ, Щербаков поскользнулся на коврике на балконе и упал. Сам он заявлял, что чувствует себя не очень, но надеется на скорую поправку.

В НИИ имени Склифосовского уточняли, что актер находится в состоянии средней тяжести. Позже его супруга Татьяна Бронзова раскрыла, что ее муж сломал шейку бедра, из-за чего ему требовалась операция.