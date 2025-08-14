14 августа, 12:13Культура
Актера Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Народного артиста РФ Бориса Щербакова выписали из реанимации. Сейчас он находится в обычной палате. Об этом актер рассказал в беседе с ТАСС.
"Все хорошо, чувствую себя нормально", – отметил артист.
О госпитализации 75-летнего артиста стало известно 11 августа. По данным СМИ, Щербаков поскользнулся на коврике на балконе и упал. Сам он заявлял, что чувствует себя не очень, но надеется на скорую поправку.
В НИИ имени Склифосовского уточняли, что актер находится в состоянии средней тяжести. Позже его супруга Татьяна Бронзова раскрыла, что ее муж сломал шейку бедра, из-за чего ему требовалась операция.