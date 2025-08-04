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04 августа, 21:17

Шоу-бизнес

Представитель Розенбаума опровергла сообщения о госпитализации артиста

Фото: legion-media.com/ТАСС/Валерий Шарифулин

Продюсер советского и российского певца Александра Розенбаума Белла Купсина в беседе с ТАСС опровергла информацию о госпитализации народного артиста РФ.

Ранее СМИ сообщили, что певца экстренно доставили в больницу в Москве с пневмонией. Однако Купсина подчеркнула, что артист здоров и находится в отпуске.

"Нет, все в порядке <...> Не знаю, что происходит, вирус какой-то", – отметила представитель Розенбаума.

Ранее бывший арт-директор народного артиста России Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о госпитализации 94-летнего актера. Его состояние оценивается как тяжелое. Представитель артиста уточнил, что ему необходим круглосуточный уход.

При этом сперва Краско пытались разместить в Доме ветеранов сцены, так как родственники не могут находиться с актером круглосуточно. Смородинов надеется найти учреждение, в котором за Краско будет организован должный уход.

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