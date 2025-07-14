Телеведущая Миткова опровергла сообщения о своей госпитализации

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Телеведущая Татьяна Миткова опровергла информацию о своей экстренной госпитализации, сообщил телеканал НТВ.

Фейки о том, что телеведущая попала в больницу, распространили телеграм-каналы.

"Нахожусь сейчас на рабочей встрече. Раздосадована. Опровергаю", – заявила Миткова телеканалу.

Ранее друг телеведущего Николая Дроздова художник Константин Мирошник опроверг сообщения о его экстренной госпитализации якобы для проведения операции. Распространяемые в СМИ заявления он назвал враньем. Мирошник призвал не переживать за Дроздова. По его словам, у телеведущего заболела нога и суставы, поэтому ему ставили уколы.