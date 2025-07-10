Актер сериала "6 кадров" Эдуард Радзюкевич рассказал о проблемах со здоровьем

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Российский актер Эдуард Радзюкевич, который известен своим участием в сериале "6 кадров", рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых не может заниматься спортом, передает "Газета.ру".

По словам артиста, проблемы связаны с опорно-двигательным аппаратом. Радзюкевичу предстоит операция на ноги, в рамках которой ему заменят суставы. Только после этого он сможет вновь "прыгать-скакать". Для поддержания физической формы актер занимается гимнастикой.

Радзюкевич также рассказал, что является ярым болельщиком, поэтому старается ходить на хоккейные и футбольные матчи московского "Динамо". Однако признался, что на футбол он реже ходит, отдав предпочтение хоккею.

Ранее актер Роман Попов, известный публике по сериалу "Полицейский с Рублевки", рассказал о злокачественной опухоли мозга, которая привела к проблемам со зрением. По словам артиста, в 2018 году врачи диагностировали у него астроцитому третьей степени.

Он перенес операцию и проходил лечение до 2021 года, после чего болезнь отступила. Актер, несмотря на ухудшение здоровья, продолжает работать над несколькими кинопроектами. Однако ему пришлось отказаться от участия в кинофестивале "Алые паруса".

