Актриса Светлана Дружинина опровергла слухи об ухудшении здоровья

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Народная артистка России Светлана Дружинина опровергла слухи о якобы плохом самочувствии. Ее цитирует aif.ru.

Соответствующая информация появилась ранее в телеграм-каналах. Утверждалось, что режиссера "Гардемаринов" дважды за месяц госпитализировали из-за скачков давления, вызванных аномальной жарой в Москве. Последний раз это якобы произошло 28 мая.

"Отстаньте от меня с этой чепухой", – высказалась актриса.

Недавно Дружинина поделилась в соцсетях фотографиями с кинофестиваля "Мост", который проходил в Крыму с 23 по 25 мая. В частности, со своим супругом Анатолием Мукасеем артистка посетила площадки контент-студии "Юг.Кино" и Академии творческих индустрий "Меганом" (проекты "Таврида.АРТ") и выступила в качестве одного из членов жюри в конкурсе молодых кинематографистов "Мост.Горизонты".

"У нас с Анатолием Михайловичем получился очень яркий май. На днях мы вернулись из солнечного Крыма, где в арт-кластере "Таврида" состоялся второй кинофестиваль "Мост". Какая у нас талантливая и яркая молодежь", – написала тогда Дружина.

Ранее в Сети распространили слухи о якобы диагностированных возрастной деменции и гипертонии у заслуженной артистки СССР Эдиты Пьехи. Отмечалось, что последнее заболевание у нее обнаружили после того, как артистка набрала около 30 килограммов из-за малоподвижного образа жизни.

По данным СМИ, у певицы наблюдались проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Набранный вес увеличил нагрузку на сердце. Также у нее начали проявляться гипертонические кризы и повысилось давление, в связи с чем ей вызывали медиков.

Помощница Пьехи опровергла информацию, заверив, что заслуженная артистка СССР чувствует себя нормально и ухудшений в ее здоровье не наблюдается.