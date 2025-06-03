Театр имени Ленсовета объявил о выходе Боярского на сцену

Фото: телеграм-канал "Театр им. Ленсовета"

Советский и российский актер Михаил Боярский, который ранее пропустил несколько спектаклей из-за ушиба, вновь выйдет на сцену. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Ленсовета.

Как отметили в культурном учреждении, Боярский во вторник, 3 июня, сыграет роль Эраста Петровича в спектакле "В этом милом старом доме".

Боярский оказался в больнице в середине апреля. Тогда он упал за кулисами во время спектакля в Санкт-Петербурге. Супруга артиста Лариса Луппиан уточняла, что он сломал ребро.

В театре указывали, что состояние здоровья артиста не внушало опасений. В конце апреля народного артиста РСФСР выписали из больницы.

Однако после произошедшего Боярский был вынужден пропустить несколько спектаклей, так как врачи рекомендовали артисту не выходить на сцену. По этой причине Театр имени Ленсовета приостанавливал показы спектакля "В этом милом старом доме".

