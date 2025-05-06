Актер Иван Краско сообщил, что Михаил Боярский устраивает новоселье в новом доме

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Актер Михаил Боярский устраивает новоселье в доме, который недавно построил. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на друга артиста Иван Краско.

Народный артист РФ назвал своего коллегу "крепким хозяином".

"Если зашел к Боярским в гости, то без угощения не уйдешь. В доме чистота и радушие", – поделился Краско.

Он также вспомнил, как Боярский хотел приобрести у него дачу. Однако Краско отказал актеру, так как к нему домой в Грузино каждое лето приезжает множество родственников. Народный артист РФ также заявил, что не знает, когда достроит дачу в Вартемягах.

"Хочу, чтобы это стало родовым гнездом Вани и Феди", – заключил Краско.

Ранее продюсер Сергей Дворцов, комментируя информацию о покупке актером Александром Петровым дома за 80 миллионов рублей, заявил, что гонорар артиста за один съемочный день составляет примерно от 4 до 5 миллионов рублей.

Дворцов пояснил, что актер до сих пор является востребованным в своей сфере. Кроме того, Петров получает доход от рекламы. По его словам, за одну такую кампанию артист может заработать около 50 миллионов рублей.

