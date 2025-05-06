Движение ограничено в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 09:18

Культура

Актер Иван Краско сообщил, что Михаил Боярский устраивает новоселье в новом доме

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Актер Михаил Боярский устраивает новоселье в доме, который недавно построил. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на друга артиста Иван Краско.

Народный артист РФ назвал своего коллегу "крепким хозяином".

"Если зашел к Боярским в гости, то без угощения не уйдешь. В доме чистота и радушие", – поделился Краско.

Он также вспомнил, как Боярский хотел приобрести у него дачу. Однако Краско отказал актеру, так как к нему домой в Грузино каждое лето приезжает множество родственников. Народный артист РФ также заявил, что не знает, когда достроит дачу в Вартемягах.

"Хочу, чтобы это стало родовым гнездом Вани и Феди", – заключил Краско.

Ранее продюсер Сергей Дворцов, комментируя информацию о покупке актером Александром Петровым дома за 80 миллионов рублей, заявил, что гонорар артиста за один съемочный день составляет примерно от 4 до 5 миллионов рублей.

Дворцов пояснил, что актер до сих пор является востребованным в своей сфере. Кроме того, Петров получает доход от рекламы. По его словам, за одну такую кампанию артист может заработать около 50 миллионов рублей.

Читайте также


культура

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика